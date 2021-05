Κοζάνη

Κοζάνη: Σκότωσε τη γυναίκα του και το έκανε να φανεί ως δυστύχημα

Στον Άρειο Πάγο έφτασε η πολύκροτη υπόθεση. Το χρονικό του εγκλήματος και το αίτημα του συζύγου. Τι λένε οι συγγενείς του θύματος.

Στον Άρειο πάγο έφτασε η υπόθεση της δολοφονίας της Χρυσούλας Βλάχου από την Κοζάνη. Έπειτα από μια μακρόχρονη δικαστική διαδρομή, ο σύζυγος της Χρυσούλας Βλάχου κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου του σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό, σε ισόβια ποινή φυλάκισης χωρίς ελαφρυντικά, τον Ιούλιο του 2019.



Έπειτα από την Έφεση που άσκησε ο ίδιος, την Τετάρτη στις 12 Μαΐου 2021 η υπόθεση δικάστηκε στον Άρειο πάγο, όπου ο Εισαγγελέας πρότεινε να αναγνωριστεί στον δράστη σύζυγο το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου εκκρεμεί και αναμένεται εντός των επόμενων μηνών.

Όλο το χρονικό της υπόθεσης που συγκλονίζει

Στις 23 Αυγούστου 2010, η 31χρονη γυναίκα βρίσκεται νεκρή μέσα στο σπίτι της, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Το γεγονός θεωρείται και καταγράφεται ως ατύχημα, όπως επικαλέστηκε ο σύζυγος της, ότι η άτυχη γυναίκα έπεσε από την εσωτερική σκάλα του σπιτιού τους. Στο πιστοποιητικό θανάτου ως αιτία θανάτου γράφεται ως “πτώση εξ ύψους”, ενώ στον χώρο του σπιτιού, όπως αναφέρουν οι οικείοι της δεν γίνεται αυτοψία την ημέρα του συμβάντος.



Σε δεύτερο χρόνο και έπειτα από τρεις μέρες, οι οικείοι της άτυχης γυναίκας ενημερώνονται από την Αστυνομία ότι θα πρέπει να γίνει αυτοψία στον χώρο, αφού ο ιατροδικαστής μέσω των φωτογραφιών που είχε στην κατοχή της η Αστυνομία υποδεικνύει ότι πρόκειται για χώρο εγκλήματος και όχι για τόπο ατυχήματος.



Οι φωτογραφίες της Αστυνομίας, είναι χαρακτηριστικές και ο τόπος του εγκλήματος δείχνει το τι έγινε ακριβώς εκείνο το πρωί. Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει αναλυτικά τα τραύματα του θύματος, όπως αναφέρει ο ιατροδικαστής, το θύμα δέχτηκε “πλήξεις από αμβλύ όργανο”.



Η Αστυνομία ξεκινάει μια διαδρομή για την εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ το 2013 ο Ανακριτής ανοίγει την υπόθεση και καλεί τους συγγενείς του θύματος για καταθέσεις.



Το 2014 ο σύζυγός βρίσκεται ενώπιον του Ανακριτή και Εισαγγελέα όπου απολογείται και ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος του για δολοφονία της συζύγου του, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ορίζεται δικάσιμος.



Έπειτα από τέσσερα χρόνια από την δολοφονία της 31χρονης γυναίκας, ξεκινάει η δικαστική διαδρομή.





Πρωτόδικα, τον Ιανουάριο του 2017 στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Φλώρινας, ο σύζυγός της Χρυσούλας Βλάχου, κρίνεται ομόφωνα ένοχος και καταδικάστηκε σε 20ετη ποινή φυλάκισης, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή με περιοριστικούς όρους, μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που άσκησε ο ίδιος. Μια πρωτοφανής απόφαση για τα δικαστικά δεδομένα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πολιτικά ενάγων των συγγενών του θύματος ο κ. Κ. Μπίκας.



Σε δεύτερο βαθμό, στην εκδίκαση της Έφεσης, τον Ιούλιο του 2019 κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και καταδικάστηκε για τη δολοφονία της συζύγου του, χωρίς κανένα ελαφρυντικό με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Τι αναφέρουν οι συγγενείς της Χρυσούλας Βλάχου

Σήμερα οι συγγενείς του θύματος έπειτα από 11 ολόκληρα χρόνια και μια εξαντλητική δικαστική διαδρομή, ξεσπούν και ζητούν δικαίωση για τον άδικο χαμό της Χρυσούλας. Οι ίδιοι δηλώνουν αγανακτισμένοι για όλη αυτή την εξέλιξη της υπόθεσης και την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί:

"Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και είμαστε βέβαιοι ότι θα πράξουν το σωστό. Για ποιον έντιμο βίο να μιλήσουμε, όταν η Χρυσούλα ήταν φυλακισμένη στο ίδιο της το σπίτι και δεχόταν ενδοοικογενειακή βία. Όχι άλλα δικαιώματα στους φονιάδες. H δικαιοσύνη θα πρέπει να δείξει ότι ο δρόμος για το έγκλημα, είναι κλειστός. Έχουμε ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια, πρέπει να δικαιωθεί η ψυχή της και μετά εμείς".

Πηγή: kozanilife.gr

