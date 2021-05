Χανιά

Φυλακές Χανίων: Πήγαν να περάσουν ναρκωτικά κρυμμένα μέσα σε ρούχα

Σε ρούχα που προοριζόταν για κρατούμενο είχαν κρύψει κοκαϊνη και χασίς.

Απετράπη, πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, η εισαγωγή ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εξωτερική φρουρά σε ρουχισμό, που προοριζόταν για κρατούμενο, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και χασίς.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ το περιστατικό διερευνάται και από πειθαρχικής πλευράς.

