Φυλακές Χανίων: βρέθηκαν μαχαίρια, σιδερολοστοί και αλκοόλ σε κελιά (εικόνες)

Έρευνα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε όλους τους χώρους της Ε’ Πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Χανίων.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, με τη συνδρομή της Εξωτερικής Φρουράς, σε όλους τους χώρους της Ε’ Πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Χανίων.

Συνολικά, από την έρευνα σε 20 κελιά, προαύλιο, αίθριο και κοινόχρηστους χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια μαχαίρια, 10 σιδερολοστοί, δυο χρησιμοποιημένες σύριγγες, κινητό τηλέφωνο, τράπουλες, μετατροπείς ρεύματος, αυτοσχέδιο μάτι κουζίνας, αυτοσχέδιο ηχείο και 10 λίτρα αλκοολούχο παρασκεύασμα.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

