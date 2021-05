Τρίκαλα

Τρίκαλα: Τα έσπασε σε καφετέρια γιατί... έκλεινε λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό

Αφού προκάλεσε ζημιές στο κατάστημα, μετά "ξέσπασε" σε μία μοτοσικλέτα.

Άνδρας σε κατάσταση αμόκ προκάλεσε φθορές σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο διασκέδαζε σε περιοχή του Δήμου Τρικάλων.

Συγκεκριμένα, ο θαμώνας όταν του είπαν ότι κλείνει λόγω των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού βγήκε εκτός εαυτού και προκάλεσε φθορές στην ταμειακή μηχανή του καταστήματος και αμέσως μετά "ξέσπασε" σε μια μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη απ' έξω, προκαλώντας της ζημιές!

Έπειτα, μπήκε στο αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει, όμως η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την σύλληψή του στα Τρίκαλα.

Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε κατασχέθηκε ένα μαχαίρι και προσήχθη στην Ασφάλεια, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη οπλοκατοχή, με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων.

