Κατερίνη: Μητέρα και κόρη εγκλωβισμένες για μέρες σε χαράδρα - επιχείρηση διάσωσής τους

Τα ίχνη των δύο γυναικών είχαν χαθεί από τις 23 Μαΐου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε στο γκρεμό...

Επιχείρηση για τη διάσωση δύο γυναικών έστησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 23ο ΧΛΜ ΕΠ.Ο. Κατερίνης – Ελασσόνας. Για τις δύο γυναίκες, μητέρα 51 ετών και κόρη ΑμΕΑ 36 ετών, είχε σημάνει συναγερμός από τις 23 Μαΐου όταν και χάθηκαν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε, υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, σε χαράδρα, όπου και παρέμειναν εγκλωβισμένες για τρεις ημέρες!

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα έσπευσαν στο σημείο, όταν ενημερώθηκαν για το συμβάν. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες από τη 2η ΕΜΑΚ με ορειβατικό εξοπλισμό.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης δύο γυναικών από χαράδρα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2021





Το αυτοκίνητο, που βρέθηκε σε βάθος 25 μέτρων, ήταν άδειο. Η πρώτη γυναίκα, η μητέρα, βρέθηκε σε βάθος 15 μέτρων κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ η κόρη είχε πέσει στην χαράδρα, σε βάθος 50 μέτρων κάτω από την μητέρα.

Η επιχείρηση ανάσυρσης των δύο γυναικών από τη χαράδρα ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι και οι δυο τους παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

