Θεσσαλονίκη: Κορονοπάρτι στο ΑΠΘ αναστάτωσε τρία νοσοκομεία

Νέα εισαγγελική παρέμβαση για πάρτι εν μέσω πανδημίας στο ΑΠΘ.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκάλεσε καταγγελία για «κορονοπάρτι» στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών Κυριακή Κλιάμπα ζήτησε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εντοπιστούν αφενός μεν οι διοργανωτές των υπαίθριων πάρτι στο πανεπιστημιακό campus, αφετέρου δε να ενταθούν οι έλεγχοι στην περιοχή για την αποτροπή ανάλογων εκδηλώσεων όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα, λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στην Εισαγγελία από πολίτη για δύο πάρτι που έγιναν, τα ξημερώματα του Σαββάτου και της Κυριακής. Ο καταγγέλλων ανέφερε -μεταξύ άλλων- την ανάγκη σεβασμού των νοσηλευομένων στα ιδρύματα που γειτνιάζουν με το Πανεπιστήμιο (Γ. Γεννηματάς-Άγιος Δημήτριος και ΑΧΕΠΑ) και την ηχορύπανση που υφίστανται τις νυχτερινές ώρες από την οχλαγωγία και τη δυνατή μουσική. Τα αδικήματα που θα ερευνηθούν είναι αυτά που συνδέονται με την παραβίαση των μέτρων μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Είναι η δεύτερη εισαγγελική έρευνα που διεξάγεται για πάρτι εν μέσω πανδημίας στο ΑΠΘ, καθώς είχε προηγηθεί -προ δεκαημέρου- εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για επείγουσα προκαταρκτική εξέταση έπειτα από πάρτι έξω από τη Φιλοσοφική Σχολή του Ιδρύματος.

