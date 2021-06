Δωδεκανήσα

Ρόδος: ιδιοκτήτης καταστήματος ανέβηκε στην ταράτσα του Πρωτοδικείου απειλώντας ότι θα πέσει (εικόνες)

Τι ισχυρίζεται για το πρόστιμο που του επιβλήθηκε και τη σφράγιση του καταστήματος του. Η σύζυγος και ο πατέρας του τον εκλιπαρούσαν να κατέβει.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, όταν ιδιοκτήτης καταστήματος-μπαρ στο Φαληράκι, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι δεν ευδοκίμησε η προσφυγή του για τη μη σφράγιση του καταστήματός του, ανέβηκε στην ταράτσα απειλώντας ότι θα πέσει.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, οι αστυνομικοί τού βεβαίωσαν πρόστιμο, χωρίς να κατέβουν καν από το αυτοκίνητο, ενώ δηλώνει κατεστραμμένος οικονομικά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα γερανοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ η σύζυγος και ο πατέρας του τον εκλιπαρούσαν να κατέβει. Τελικά μετά από αρκετή ώρα πείστηκε και κατέβηκε από τη στέγη του δικαστηρίου.

Πηγή: dimokratiki.gr

