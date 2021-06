Θεσσαλονίκη

Ανήλικοι ομολόγησαν σωρεία διαρρήξεων σε σπίτια: Είχαμε γλυκαθεί

Ελεύθεροι ανήλικοι διαρρήκτες που είχαν "ρημάξει" σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Ο "περίεργος" όρος που τους επιβλήθηκε.

Ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης να πλησιάζει ο ένας τον άλλο σε απόσταση μικρότερη των … είκοσι μέτρων(!), της υποχρέωσης να μην μετακινούνται εκτός των ορίων του Δήμου όπου κατοικούν και της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών.

Είχαν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι για σωρεία διαρρήξεων σπιτιών, σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Οι ίδιοι στην απολογία τους φέρεται να αποδέχθηκαν τις πράξεις τους, λέγοντας ότι «είχαν γλυκαθεί».

Το δίδυμο των ανήλικων, σύμφωνα με την αστυνομία, διέπραξε το τελευταίο τρίμηνο τη μία διάρρηξη μετά την άλλη, φτάνοντας συνολικά τις 22 και επιπλέον τρεις σε απόπειρα, με τη λεία τους να περιλαμβάνει μετρητά και κοσμήματα, αξίας άνω των 35.000 ευρώ. Τα εις βάρος του αποδιδόμενα «χτυπήματα» έγιναν σε Βέροια, Έδεσσα, Κατερίνη, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Καβάλα, όπου παραβίαζαν τις κεντρικές εισόδους για να εισέλθουν στα διαμερίσματα-«στόχους».

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της 19χρονης αδελφής του 16χρονου, που με τη σειρά της συνελήφθη και διώκεται για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις. Σε ειδική κρύπτη στο χώρο αποσκευών του οχήματος εντοπίστηκαν κοσμήματα που είχαν κλαπεί νωρίτερα, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους εντοπίστηκαν κι άλλα κοσμήματα, όπως επίσης ένα περίστροφο κρότου – αερίου, αεροβόλο πιστόλι, φορητός πομποδέκτης κ.ά.

Αρχικά η αστυνομία γνωστοποίησε την εμπλοκή τους σε δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων (τετελεσμένες και σε απόπειρα) για τις οποίες οι ανήλικοι κατηγορούμενοι, Έλληνες υπήκοοι, απολογήθηκαν στον ανακριτή. Από την εξέλιξη της έρευνας διαπιστώθηκε όμως η τέλεση επιπλέον 15 διαρρήξεων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ.