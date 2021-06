Δωδεκανήσα

Γυναικολόγος στη Ρόδο: νέες αγωγές εις βάρος γυναικών που τον μήνυσαν

Συνολικά έχει υποβάλει 16 αγωγές, ενώ κατά τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να υποβάλει ακόμη πέντε.

Τρεις νέες αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία, εις βάρος ισάριθμων γυναικών που τον καταμήνυσαν, υπέβαλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου ο 65χρονος γυναικολόγος μαιευτήρας ιατρός που διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση κατ’ εξακολούθηση και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Συνολικά έχει υποβάλει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 16 αγωγές, ενώ κατά τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να υποβάλει ακόμη πέντε.

Θα στραφεί εναντίον και των 21 γυναικών που τον καταμήνυσαν, ενώ ο ίδιος θα απολογηθεί την 9η Ιουνίου 2021 ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου.

Ο γιατρός υπεραμύνεται της αθωότητάς του και διατείνεται ότι τα όσα υποστηρίζουν οι γυναίκες αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας τους.