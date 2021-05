Κοινωνία

Γυναικολόγος στη Ρόδο: Γυναίκες που τον κατηγορούν για βιασμό μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πότε αναμένεται η απολογία του ιατρού, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει πέσει θύμα συκοφαντίας.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Πρέπει να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος γιατί δεν είναι ούτε μια, ούτε δυο, ούτε τρεις κοπέλες. Είναι πάρα πολλές κοπέλες. Αυτό το κάνει επάγγελμα, δεν το έκανε έτσι…», τονίζει μιλώντας στον ΑΝΤ1 μία από τις γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον γυναικολόγο από τη Ρόδο ότι τις βίασε ή ασελγούσε σε βάρος τους, κατά την ώρα της εξέτασης.

Παρ’ ότι ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και κάνει λόγο για μεθοδεύσεις από πρώην σύντροφό του, με σκοπό την εξόντωσή του, στις 26 Μαΐου ο 65χρονος γιατρός έχει κληθεί από την τακτική ανακρίτρια Ρόδου να απολογηθεί.

«Είναι ένα πράγμα που δεν βγαίνει από το μυαλό σου. Το σκέφτεσαι πολλές φορές. Και καλό είναι, συμβουλή μου για όλες τις γυναίκες που έχουν πάθει κάτι παρόμοιο, να βγουν και να το πούνε», δηλώνει ένα από τα φερόμενα ως θύματα του γυναικολόγου-μαιευτήρα.

21 γυναίκες καταγγέλλουν τον γιατρό τους, ότι κατά την ώρα της εξέτασης, ακολουθώντας ανάρμοστες χειρονομίες, ασέλγησε σε βάρος τους, πράξεις που σύμφωνα με την νομοθεσία συνιστούν βιασμό. Πραγματογνώμονας ήδη διερευνά και αναμένεται η έκθεσή του αν ο τρόπος εξέτασης του 65χρονου γιατρού ήταν ο ενδεδειγμένος και σύμφωνος με την ιατρική πρακτική.

«Δεν μπορούσα να φωνάξω. Ήταν αυτό το “πάγωμα”, το “τι συμβαίνει τώρα”. Όταν έκλεισα την πόρτα και μπήκα στο αμάξι και έτρεμα, τότε κατάλαβα πλήρως τι έγινε, από την αρχή μέχρι το τέλος», εξηγεί μία από τις καταγγέλλουσες.

Ο γυναικολόγος-μαιευτήρας έχει τεθεί σε υποχρεωτική αργία από το νοσοκομείο της Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση με τις βαρύτατες κατηγορίες σε βάρος του 65χρονυ γιατρού.

