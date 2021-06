Θεσσαλονίκη

Τραγωδία με βρέφος στα Μάλγαρα - μαρτυρία: ανοιχτό λόγω εργασιών το φρεάτιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τί είπαν στον ΑΝΤ1 μάρτυρες του τραγικού δυστυχήματος με το 18 μηνών βρέφος. Σήμερα το τελευταίο "αντίο" στο αγγελούδι.

Θρήνος στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης για το νεκρό βρέφος, που έπεσε σε φρεάτιο αποχέτευσης, στο σπίτι του, ξεφεύγοντας της προσοχής της γιαγιάς και του παππού του. Συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα το τελευταίο "αντίο" στο μικρό αγγελούδι που "έφυγε" τόσο άδικα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το παιδί στο φρεάτιο, ενώ η εισαγγελέας έδωσε εντολή να συγκεντρωθεί άμεσα το προανακριτικό υλικό.

Σύμφωνα πάντως με μαρτυρία γυναίκας από το διπλανό σπίτι, το φρεάτιο ήταν ανοιχτό, καθώς είχαν προηγηθεί εργασίες εν αναμονή του συνεργείου καθαρισμού του βόθρου.

Παράλληλα, ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχε, από την πρώτη στιγμή, στις έρευνες δήλωσε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ότι στο σημείο υπήρχε απλά ένα συρματόπλεγμα, το οποίο τοποθετήθηκε εκεί προσωρινά μέχρι να καθαριστεί ο βόθρος.