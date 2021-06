Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός στο αυτοκίνητο του προέδρου του ΕΚΘ (βίντεο)

Ο εμπρησμός σημειώθηκε μισή ώρα μετά την άφιξή του στο γραφείο του, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια περαστικών για την κατάσβεση της φωτιάς.

Εμπρηστική επίθεση δέχθηκε στο αυτοκίνητό του ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, το πρωί της Παρασκευής.΄

Ο εμπρησμός σημειώθηκε μισή ώρα μετά την άφιξή του στο γραφείο του, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια περαστικών για την κατάσβεση της φωτιάς με τη χρήση πυροσβεστήρα. Η φωτιά, που ξέσπασε στο μπροστινό μέρος, έσβησε πριν προλάβει να επεκταθεί στο υπόλοιπο αυτοκίνητο.

Όπως διαπιστώθηκε, άγνωστος δράστης είχε τοποθετήσει κάτω από το αυτοκίνητο μηχανισμό αποτελούμενο από πλάκα παραφίνης.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ανάλογη επίθεση στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και μάλιστα σε ώρα που κυκλοφορεί πολύς κόσμος. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών πραγματοποιεί η Ασφάλεια.

Πηγή: grtimes.gr

