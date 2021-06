Εύβοια

Χαλκίδα: Ξερίζωσαν χασισόδεντρα από αυλή σπιτιού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Drone κατέγραψε την επιχείρηρη του Λιμενικού Σώματος. Συνελήφθη ένα άτομο.

Στη σύλληψη ενός 61χρονου , για παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 61χρονος εντοπίστηκε στην παλαιά γέφυρα Χαλκίδας, να έχει στην κατοχή του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους 5 γραμμαρίων.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του 61χρονου και στον αύλιο χώρο αυτής, όπου βρέθηκαν τα κάτωθι:

ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης εντός νάιλον συσκευασίας,

28 δενδρύλλια διαφόρων υψών,

ένα όπλο,

102 φυσίγγια

μια ζυγαριά ακριβείας και

ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ευρήματα.

Μικρός Μάριος: αδέσποτες σφαίρες έπεφταν "βροχή " στην επέτειο θανάτου του

Βηρυτός: Βούτηξε από βράχο και έπεσε σε... βάρκα (βίντεο)