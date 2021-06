Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Περιπέτεια για επιβάτες σε ακυβέρνητο φουσκωτό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιπέτεια εν πλω για δύο άτομα. Φουσκωτό έμεινε ακυβέρνητο.

Αίσιος τέλος είχε η περιπέτεια ενός 40χρονου και ενός 58χρονου, οι οποίοι επέβαιναν σε πνευστή λέμβο που παρουσίασε μηχανική βλάβη ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγγελοχωρίου και Επανωμής.

Οι δύο άνδρες ενημέρωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ότι η λέμβος έπλεε ακυβέρνητη.

Άμεσα απέπλευσε για την περιοχή περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εντόπισε τη λέμβο με τους δύο επιβαίνοντές της, και με τη συνδρομή του κατέπλευσε με ασφάλεια γύρω στις τέσσερις τα ξημερώματα στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πύργος: 20 μέτρα από το πατρικό του πιλότου έπεσε το αεροπλάνο (εικόνες)

Γλυκά Νερά - Πατέρας Πιλότου: Έχασα δύο παιδιά

Καλίν: το “δεξί χέρι” του Ερντογάν κυκλοφόρησε νέο βιντεοκλίπ (βίντεο)