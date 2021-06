Αρκαδία

Φυλακές Μεγαλόπολης: Έγινε η επιλογή της τοποθεσίας

Κατασκευή καταστήματος κράτησης στο πλαίσιο της αποκατάστασης των συνεπειών από την απολιγνιτοποίηση των μονάδων της Μεγαλόπολης.

Με την αρχική επιλογή του ακινήτου έγινετ το πρώτο βήμα για την κατασκευή νέου ανοικτού Καταστήματος Κράτησης Εργασίας (αγροτικές φυλακές) στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

Συγκεκριμένα η επιτροπή αξιολόγησης, που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό, κατέθεσε στον δήμο Μεγαλόπολης το πόρισμά της, για την προτεινόμενη θέση στην οποία θα κατασκευαστεί το Κατάστημα Κράτησης.

Έπειτα από αξιολόγηση που έγινε από την αρμόδια επιτροπή, επελέγη η θέση «Άγιος Αθανάσιος» η οποία βρίσκεται τρία χιλιόμετρα Β.Α. της πόλης κι εντός των διοικητικών ορίων Νέας Εκκλησούλας και Μεγαλόπολης.

Η προτεινόμενη έκταση, έχει συνολική επιφάνεια 1.580 στρέμματα και θεωρείται κατάλληλη για την ανέγερση κτιριακών και λοιπών υποδομών, βάσει των προβλεπόμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας κριτηρίων.

Το εν λόγω Κατάστημα Κράτησης – τονίζεται – που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της αποκατάστασης των συνεπειών από την απολιγνιτοποίηση των μονάδων της Μεγαλόπολης, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και κλάδων.

Θα είναι ανοικτού τύπου και θα φιλοξενεί κρατούμενους καταδικασθέντες με μικρές ποινές, στα πρότυπα των αγροτικών Καταστημάτων, ωστόσο, θα μπορούν οι κρατούμενοι να συμμετέχουν και σε άλλες εργασίες συνδεόμενες με οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής.

Το έργο συνδέεται με τον υπό αναθεώρηση Σωφρονιστικό Κώδικα, ο οποίος θα προβλέπει την έκτιση μικρών ποινών σε ανοικτού τύπου Καταστήματα Κράτησης.

Προκειμένου να προχωρήσουν ταχύτερα οι διαδικασίες, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Αντεγκληματική Πολιτική, Ελευθέριος Οικονόμου και η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, έχουν συνεχείς επαφές με τον δήμαρχο Μεγαλόπολης, Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο, και με τις αρμόδιες αρχές.

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συνεργασίας και της επιτάχυνσης των έργων που έχει σχεδιάσει η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, υπήρξε συνάντηση της Σοφίας Νικολάου, με τον πρόεδρο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές», Τιμολέοντα Κατσίπο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αθανάσιο Γιάνναρη.

