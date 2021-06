Ηράκλειο

Έγκλημα στις Μοίρες: Ισόβια και 33χρόνια φυλάκιση στον δολοφόνο του 79χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο χωρίς κανένα ελαφρυντικό.Τι δήλωσαν μετά την απόφαση η χήρα και ο γιος του θύματος.

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης συν 33 έτη κατά συγχώνευση για τις άλλες πράξεις επέβαλε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στον 52χρονο κατηγορούμενο για το φονικό στις Μοίρες, με θύμα τον 79χρονο Κώστα Χατζάκη και τραυματία την 65χρονη σύζυγό του, τον περσινό Ιανουάριο.

Από τα 33 έτη, εκτιτεα είναι τα 20 έτη.

Νωρίτερα είχε κριθεί ένοχος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χωρίς κανένα ελαφρυντικό.

Στο άκουσμα της απόφασης συγγενείς του άτυχου Κώστα Χατζακη εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την παραδειγματική τιμωρία του κατηγορουμένου.

Καμία συγγνώμη δεν είναι αποδεκτή

"Χάσαμε τον πατέρα μας με εντελώς άδικο τρόπο- Σεβόμαστε τους νόμους" δήλωσε μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο γιος του θύματος Γιώργος Χατζάκης. "Ο άντρας μου δεν γυρίζει πίσω, δικαιώνεται όμως η μνήμη του" υπογράμμισε η χήρα, που τραυματίστηκε σοβαρά το μοιραίο βράδυ.

Πηγή: Cretalive

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη “Δέλτα” – Παπαδάκης: Στο Ηράκλειο τα περισσότερα κρούσματα

EE – Κυπριακό: δεν θα αποδεχθούμε ποτέ λύση δυο κρατών

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: Η Λυδία θα είναι η κόρη του δολοφόνου ή το κοριτσάκι της Καρολάιν; (βίντεο)