Missing Alert για την εξαφάνιση της 29χρονης στην Κρήτη

Συναγερμό σήμανε την Τετάρτη το “Χαμόγελο του Παιδιού”, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της αγνοούμενης.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τουρίστριας, η οποία παρά τις επισταμένες αναζητήσεις δεν έχει εντοπιστεί.

Όπως αναφέρει το “Χαμόγελο του Παιδιού”, που εξέδωσε Missing Alert, "Εξαφανίστηκε την Πέμπτη 24 Ιουνίου από το Ελαφονήσι της Κρήτης, η Βιολέτ Γκιγκανό, 29 ετών.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Βιολέτ Γκιγκανό σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βιολέτ Γκιγκανό έχει ύψος 1.48 μ., έχει μαύρα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Έχει μια κηλίδα στην πλάτη, ανάμεσα στους ώμους.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000”, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ¨".

