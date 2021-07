Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: ποιος είναι ο ιερέας που συνελήφθη για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων (εικόνες)

Δημοσιοποιηση στοιχείων και φωτογραφιών με εισαγγελική εντολή...

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αγρινίου, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του ιερέα, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό ανηλίκων, καθώς και κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

Πρόκειται για τον Δροσοπαναγιώτη Θεόδωρο του Δημοσθένη και της Γιαννούλας, γεννηθέντα στις 29-5-1972 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.

Θυμίζουμε ότι σε βάρος του 49χρονου ιερέα, έγινε μήνυση από δυο αδελφές -που σήμερα είναι 27 και 20 ετών- για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες. Ο ιερέας οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Αγρινίου μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης σε κακουργηματικό βαθμό και σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων ενώ έχει διαταχθεί έρευνα σε βάθος για την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

