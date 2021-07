Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - Missing Alert για 21χρονη

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, που μαζί με συγγενείς και φίλους αναζητούν ίχνη της κοπέλας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση απο "Το Χαμόγελο του Παιδιιού":

"Στις 30 Ιουνίου 2021 εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ρεθύμνου, η Όλγα Παπαδοπούλου, 21 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Όλγας Παπαδοπούλου στις 1 Ιουλίου 2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Όλγα Παπαδοπούλου έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

Η εξαφάνιση έγινε ευρύτερα γνωστή λίγες ώρες μετά την τραγική κατάληξη της εξαφάνισης της 29χρονης τουρίστριας, επίσης στην Κρήτη.

