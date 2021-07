Θεσσαλονίκη

Δολοφονία στην Θεσσαλονίκη: Συγκλόνισε η χήρα του ιδιοκτήτη ψητοπωλείου

Ξεκίνησε η δίκη των τριών αδελφών που κατηγορούνται για τη δολοφονία, μαζί με τον ανήλικο μικρότερο αδελφό τους.

Με την εξέταση μαρτύρων ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφονία του 45χρονου ιδιοκτήτη ψητοπωλείου, πέρσι τον Φεβρουάριο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, υπόθεση για την οποία κατηγορούνται τέσσερα αδέλφια, μεταξύ αυτών πρώην υπάλληλος της επιχείρησης. Στο εδώλιο κάθονται τρία από τα αδέλφια, 33, 21 και 38 ετών, καθώς για τον τέταρτο, ηλικίας 19 ετών, η δικογραφία διαχωρίστηκε και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Δικαστήριο Ανηλίκων.

Άπαντες κατηγορούνται για από κοινού ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πρώτη ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα η χήρα του 45χρονου, η οποία κατέθεσε ότι την ώρα που εμφανίστηκαν στο ψητοπωλείο οι κατηγορούμενοι, εκείνη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον σύζυγό της. «Δεν έκλεισε το τηλέφωνο. Άκουσα ένα μπαμ- μπουμ, φώναζα, τσίριζα... κατάλαβα ότι είχε έρθει με την παρέα του (ο 33χρονος)», είπε εξηγώντας ότι ο σύζυγός της φοβόταν πιθανά αντίποινα μετά την απομάκρυνση του 33χρονου διανομέα από την επιχείρηση, επειδή σταμάτησε να πηγαίνει στη δουλειά, επικαλούμενος τροχαίο ατύχημα εν ώρα εργασίας με το μηχανάκι του.

«Είχε φοβηθεί και με ρωτούσε μήπως μας σπάσουν καμία τζαμαρία», είπε η μάρτυρας, ενώ σε ερώτηση για την επίθεση που δέχθηκε ο 45χρονος, απάντησε: «Τον περικύκλωσαν, τον χτύπησαν όλοι μαζί. Όλα έγιναν σε 20 δευτερόλεπτα και μετά φύγανε. Όταν έφτασα στο μαγαζί είδα μια σπασμένη καρέκλα και αίματα. Έτσι όπως έγινε το συμβάν, πήγαν να τον σκοτώσουν».

Η ίδια ανέφερε πως ο σύζυγός της είχε πληροφορηθεί μετά την πρόσληψη του διανομέα για το ποινικό παρελθόν του, αλλά, όπως είπε, επειδή ήρθε κάποιες φορές με την κόρη του «είπαμε να του δώσουμε μία ευκαιρία».

Στη συνέχεια εξετάστηκαν η μητέρα του θύματος και η αδελφή του, ενώ το δικαστήριο διέκοψε για λίγη ώρα και μετά την επανάληψη της διαδικασίας προβλήθηκε στο ακροατήριο το βίντεο από τη φονική επίθεση, όπως καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα που διέθετε η επιχείρηση.

Συγγνώμη ζήτησαν οι δράστες

Τα δύο αδέλφια ζήτησαν συγνώμη από την οικογένεια του θύματος δηλώνοντας μεταμέλεια για όσα έπραξαν.

Ο τρίτος αδελφός, αυτός που φέρεται να μαχαίρωσε το 45χρονο θύμα, ομολόγησε την πράξη του και ζήτησε από το δικαστήριο να κριθεί με μειωμένο καταλογισμό καθώς επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα.

Το έγκλημα συνέβη στις 22 Φεβρουαρίου του 2020, όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τέσσερις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο ψητοπωλείο επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, όπου, μπροστά στα έντρομα μάτια θαμώνων και υπαλλήλων, επιτέθηκαν «όλοι μαζί με καρέκλα και γρονθοκοπήματα» εναντίον του ιδιοκτήτη, δίχως αυτός να προλάβει να αντιδράσει. Καθώς το θύμα δεχόταν συνεχόμενες γροθιές στο πρόσωπο και το σώμα, ένα από τα αδέλφια -και συγκεκριμένα ο 21 ετών κατηγορούμενος- φέρεται να τού κατάφερε 13 χτυπήματα με μαχαίρι σε θώρακα, κοιλιά και καρδιά, με συνέπεια να καταλήξει λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου διακομίστηκε.

Κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, τον λόγο πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι, με τον 21 ετών φυσικό δράστη της δολοφονίας να ομολογεί την πράξη του και την συνήγορό του να ζητάει από το δικαστήριο να κριθεί με μειωμένο καταλογισμό, επικαλούμενος ψυχολογικά- ψυχιατρικά προβλήματα τού εντολέα της με ιστορικό νοσηλείας εξαιτίας αυτών.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν συγγνώμη από την οικογένεια του θανόντος εκφράζοντας τη μεταμέλειά τους για την εμπλοκή στο περιστατικό, ενώ δια των συνηγόρων τους ζήτησαν την μετατροπή της εις βάρος τους κατηγορία.

