Κορονοϊός - Δήμαρχος Ίου: Πάνω από 90% το ποσοστό εμβολιασμών στο νησί (βίντεο)

Ο Γκίκας Γκίκας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα δεκάδες κρούσματα και τους νεαρούς που βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

"Μόνον δέκα παιδιά παραμένουν σε καραντίνα στο νησί, από τους νέους και τις νέες που πήγαν για διακοπές και προσβλήθηκαν απο κορονοϊό", δήλωσε ο δήμαρχος Ίου, Γκίκας Γκίκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Διευκρίνισε ότι τα παιδιά είναι "καλά στην υγεία τους" και πως θα παραμείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Τόνισε ότι είναι πάνω απο 90% το ποσοστό των εμβολιασμών στην Ίο και συνεχίζονται στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

"Στην Ίο δεν υπάρχει διασπορά", ξεκαθάρισε ο Γκίκας Γκίκας , υπογραμμίζοντας ότι στο νησί αναμένεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για περαιτέρω ιχνηλατίσεις.

