Βέροια: νεκρός 59χρονος που καταπλακώθηκε απο το αυτοκίνητο του

Τραγωδία με θύμα τον άτυχο άνδρα, ο οποίος προσπαθούσε να επιδιορθώσει το αυτοκίνητο του.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 59χρονος στη Ραχιά Ημαθίας.

Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην προσπάθεια να το επιδιορθώσει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άτυχος άνδρας είχε υψώσει με γρύλο το αυτοκίνητο, αλλά φαίνεται πως το όχημα δεν σταθεροποιήθηκε καλά.

Αυτό είχε ως συνέπεια να πέσει το αυτοκίνητο επάνω του και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ σε οικόπεδο, ενώ ο θάνατός του 59χρονου επήλθε ακαριαία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.



