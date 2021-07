Σάμος

Φωτιά στη Σάμο: Δύσκολη νύχτα - Περιορισμοί στην κυκλοφορία (βίντεο)

Εκκενώθηκαν, για προληπτικούς λόγους, ξενοδοχεία και σπίτια που βρίσκονται κοντά στο πύρινο μέτωπο. Μήνυμα του 112 σε κατοίκους χωριιών για ολονύχτια επιφυλακή.

Το 112 έστειλε μήνυμα στα κινητά κατοίκων σε 4 οικισμούς (Βουρλιώτες, Κοκκάρι, Μυτιληνιοί και Μαυρατζαίοι) ώστε να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να τα εκκενώσουν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην νύχτα, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Σάμο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι κοντά σε κάποιον απο τους οικισμούς οι φλόγες, αλλά η φωτιά έχει "ανοίξει" σε πολλά μέτωπα.

Στο νησί πνέουν το βτάδυ της Πέμπτης άνεμοι 4 μποφόρ, ενώ μέτωπο υπάρχει σε πολλά δύσβατα σημεία, όπου δεν μπορουν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις.

Τον συντονισμό της επιχείρησης, αναλαμβάνουν ο Αρχηγός του Π. Σ. και ο Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, που βρίσκονται επί τόπου .

Περιορισμός κυκλοφορίας και αγωνία





Περιορισμούς στην κυκλοφορία στη Σάμο ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης η ΕΛΑΣ, λόγω των έκτακτων συνθηκών, της πυρκαγιάς που μαίνεται από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όπως ενημέρωσε, στο οδικό δίκτυο των περιοχών Βουρλιώτες, Μυτιληνιοί, Άγιος Φανούριος, Κοκκάρι και στην Ε.Ο. Σάμου-Καρλοβασίου, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου. «Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων και οι λοιποί πολίτες, για την ασφάλειά τους και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών» αναφέρει η αστυνομία.

Νωρίτερα, το απόγευμα, δύο ξενοδοχεία στην περιοχή του Κοκκαρίου εκκενώθηκαν προληπτικά, με εισήγηση της Πυροσβεστικής, λόγω των πυκνών καπνών, που έφθασαν ακόμα και στο Πυθαγόρειο.

Το πύρινο μέτωπο, που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης με αφετηρία δασική έκταση στους Βουρλιώτες, ήταν το απόγευμα στο Κοκκάρι, πάνω από τον Άγιο Φανούριο.

Στόχος της ΠΥ είναι να μην περάσουν οι φλόγες στον Καρβούνη μέσω Λάκκας. Γι’ αυτό και μέχρι τη δύση του ηλίου συνέχισαν να πετούν τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη ανάμεσά τους και Beriev-200, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν και θα ξενυχτήσουν 15 οχήματα με 37 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εθελοντές πυροσβέστες, συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, κλιμάκιο της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) βρίσκεται στη Σάμο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Με ανακοίνωσή του, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς η οποία πλησιάζει σε σημείο υδροδότησης, ο δήμος Ανατολικής Σάμου παρακαλεί για την ελάχιστη χρήση πόσιμου νερού στην ευρύτερη περιοχή του Κοκκαρίου, καθώς και στη πόλη της Σάμου. Υπάρχει άμεση και έκτακτη ανάγκη, τονίζει η δημοτική Αρχή.

Το τμήμα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κι ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, Βασίλης Πανουράκης, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο της πυρκαγιάς. Συνιστούν μεγάλη προσοχή στους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στο σημείο της φωτιάς και σε όσους κινούνται στο οδικό δίκτυο!

Πηγή: samosvoice.gr

Φωτογραφίες/Βίντεο: Samos24

