Φολέγανδρος: γυναίκα βρέθηκε νεκρή με τα ρούχα στη θάλασσα

Παρά το ότι το θλιβερό γεγονός έχει γίνει γνωστό σε όλο το νησί, κανείς δεν έχει αναζητήσει τη νεαρή γυναίκα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Ερωτηματικά προκαλεί στη Φολέγανδρο η ανεύρεση της σορού μιας νεαρής γυναίκας, η οποία βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λυγαριάς φορώντας τα ρούχα της.

Τη γυναίκα είχαν δει νωρίτερα να οδηγεί αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες, όχι ενοικιαζόμενο, σε έναν πολύ ανηφορικό δρόμο. Το αυτοκίνητο, για άγνωστο λόγο, παρέκκλινε της πορείας του και σταμάτησε εκτός του δρόμου, χωρίς να ντελαπάρει, πάνω σε βραχώδες σημείο.

Τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή, που εικάζεται ότι είναι Ελληνίδα και ηλικίας περίπου 22 ετών, βγήκε από τη θέση της οδηγού, πήρε από το πορτ-μπαγκάζ ένα σακίδιο, το φόρεσε στην πλάτη και στράφηκε προς τη βραχώδη περιοχή. Αργότερα, ειδοποιήθηκε η Λιμενική Αρχή ότι στη θαλάσσια περιοχή της Λυγαριάς που είναι στα βόρεια του νησιού, εθεάθη να επιπλέει μια γυναίκα.

Λιμενικό και ιδιωτικό φουσκωτό έσπευσαν στο σημείο, όπου βρήκαν και ανέσυραν τη νεαρή γυναίκα που φορούσε τα ρούχα της, η οποία, δυστυχώς, όπως διαπιστώθηκε από γιατρό, ήταν νεκρή.

Μέχρι στιγμής, παρότι το θλιβερό γεγονός έχει γίνει γνωστό σε όλο το νησί, κανείς δεν έχει αναζητήσει τη νεαρή γυναίκα. Η σορός της, το βράδυ της Παρασκευής μεταφέρθηκε με το πλοίο "Διονύσιος Σολωμός" σε Νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή ώστε να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου της. Όλα τα ενδεχόμενα πάντως παραμένουν ανοιχτά.

Πηγή: cycladesvoice.gr

