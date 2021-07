Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: αυτοκίνητο κατέληξε σε ρέμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Τριάδα. Νεκρός ένας 44χρονος άνδρας.

Τη ζωή του έχασε 44χρονος άνδρας σε τροχαίο που σημειώθηκε στη 1.45 τα ξημερώματα στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο εξετράπη της πορείας του επί της οδού Συνταγματάρχου Δαβάκη, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σε ρέμα που βρίσκεται στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Το Τμήμα Τροχαίας της Θέρμης διερευνά τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα στη θάλασσα

Έγκλημα στη Φολέγανδρο: το απόγευμα η κηδεία της Γαρυφαλλιάς

Κύπρος: στα Κατεχόμενα ο Ερντογάν