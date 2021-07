Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο - Διέφυγε ο οδηγός του άλλου ΙΧ (εικόνες)

Μετά τη σύγκρουση το όχημα του 49χρονου, προσέκρουσε σε μεταλλικές μπάρες και ανατράπηκε. Αναζητείται ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου.



Άνδρας, ηλικίας 49 ετών, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το Ι.Χ.φορτηγό που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα.



Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο 91ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας.



Μετά τη σύγκρουση το όχημα του 49χρονου, ξέφυγε απο την πορεία του, προσέκρουσε σε μεταλλικές μπάρες και ανατράπηκε.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου διέφυγε πεζός και αναζητείται.

Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός τραυματισμένου ατόμου από ΕΙΧ με τη χρήση διασωστικής σειράς και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στην Παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας στο ύψος του Λογκαρίου Σερρών. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2021

Φωτογραφίες: serraiknea.gr

