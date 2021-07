Καβάλα

Τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα: Παρασύρθηκαν πεζοί που πήγαιναν σε γλέντι (εικόνες)

Το γλέντι του γάμου βάφτηκε με αίμα. Η άσφαλτος, γέμισε με συντρίμμια και νεκρούς. Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας σοκάρουν.

Τραγωδία στην άσφαλτο.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καβάλα, όταν στην τοποθεσία Περιγιάλι οδηγός αυτοκινήτου έκανε αναστροφή στη μέση του δρόμου και συγκρούστηκε με μηχανή.

Το δίκυκλο έπεσε πάνω σε πεζούς, που περίμεναν να μπουν σε νυχτερινό κέντρο για το γλέντι ενός γάμου.

Νεκροί είναι ο οδηγός της μηχανής, πατέρας ενός βρέφους και μία μητέρα με τον γιο της που ήταν καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το νεόνυμφο ζευγάρι, ενημερώθηκε για την τραγική εξέλιξη και η άφιξη του στο νυχτερινό κέντρο αναβλήθηκε.

Εικόνες: proininews.gr

