Καβάλα

Καβάλα: Το γλέντι του γάμου βάφτηκε με αίμα -Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν οδηγός αυτοκινήτου έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή. Το δίκυκλο έπεσε πάνω σε καλεσμένους.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Τρεις άνθρωποι έσβησαν στην άσφαλτο, στην τοποθεσία Περιγιάλι της Καβάλας. Μία μητέρα με τον 39χρονο γιο της κι ένας 32χρονος οδηγός μηχανής, χάθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι μαρτυρίες στην κάμερα του ΑΝΤ1 συγκλονίζουν.

Η απόφαση οδηγού αυτοκινήτου να κάνει αναστροφή στη μέση του δρόμου για να μπει σε πάρκινγκ αποδείχθηκε μοιραία. Το όχημα συγκρούστηκε με τη μηχανή του 32χρονου, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, το δίκυκλο σύρθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο παρασύροντας τους καλεσμένους που περίμεναν να μπουν σε νυχτερινό κέντρο για το γαμήλιο τραπέζι.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως συγκλονίζουν. Ήταν περίπου τέτοια ώρα εχθές το απόγευμα και ο 32χρονος μοίραζε προσκλητήρια για τη βάπτιση του γιου. Ήταν χαρούμενος και ενθουσιασμένος, σκεφτόταν μάλιστα για χάρη του μικρού αγοριού, να αφήσει και τους αγώνες dragster για να μην κινδυνεύσει. Πριν να επιστρέψει στο σπίτι του, στη γυναίκα και το γιο του, πήρε τη μηχανή ενός φίλου του για να την πάει στο συνεργείο. Αυτή ήταν η τελευταία διαδρομή που έκανε, με ένα μηχανάκι που δεν ήταν δικό του.

Συγκλονίζει η ανάρτηση του πατέρα του στα social media: «Αυτός ήταν ο μοτοσικλετιστής 32χρονος γιος μου. Ζούσε την απόλυτη ευτυχία του αυτό τον καιρό, τον Αύγουστο ετοιμαζόταν να βαφτίσει τον εγγονό μου, έφυγε τόσο άδικα σήμερα, από ένα λάθος, από μία παρανομία κάποιου απερίσκεπτου οδηγού».

Από το πρωί, φίλοι του 32χρονου αφήνουν λουλούδια στο σημείο που ο φίλος τους χάθηκε για πάντα.

Στο πένθος βυθίστηκαν και τα Κύργια της Δράμας, από το θάνατό της 61χρονης και του 39χρονου γιου της. Ο γείτονας τους στεκόταν δίπλα τους μαζί με τη σύζυγό του. Είχαν μόλις φτάσει στο νυχτερινό κέντρο δεν πρόλαβαν όμως να μπουν. «Είδα τη μηχανή που εκσφενδονίστηκε και ακυβέρνητη μπήκε ανάμεσα σε αυτοκίνητα και θέρισε κόσμο... Είδα τραυματίες, είδα νεκρούς, προσπάθησα να προφυλαχτώ γιατί είδα κάτι να έρχεται καταπάνω μας. Ήταν ακαριαίο, δεν υπήρχε χρόνος αντίδρασης...», δήλωσε ο συγκλονισμένος άνδρας, ο οποίος μόλις που πρόλαβε να τραβήξει τη σύζυγό του και να τη σώσει.

Τρεις άνθρωποι που συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Καβάλας, ευτυχώς έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

