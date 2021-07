Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σώο εντοπίστηκε το αγνοούμενο ζευγάρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για θαύμα κάνουν λόγο οι διάσωστες που βρήκαν το ζευγάρι που αγνοούνταν από το Σάββατο.

Σώο και καλά στην υγεία του είναι τελικά το αγνοούμενο ζευγάρι, για τον εντοπισμό του οποίου βρισκόταν από χθες σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νοτίως του Ηρακλείου.

Τελικά και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ, η βάρκα παρασύρθηκε στα ανοιχτά και ο άνδρας κατάφερε να την ελλιμενίσει εντός μιας σπηλιάς, όπου και παρέμειναν οι δύο αγνοούμενοι. Σήμερα ο άνδρας, δεδομένων και των βελτιωμένων καιρικών συνθηκών, κατάφερε και κολύμπησε μέχρι τη Μονή Κουδουμά, από όπου και ενημερώθηκε το λιμενικό. Η γυναίκα έμεινε πίσω, για να μην κινδυνέψει στην προσπάθεια προσέγγισης της Μονής Κουδουμά, η οποία απέχει από τη σπηλιά αρκετή απόσταση.

Άμεσα έφτασαν οι αρχές στο μοναστήρι, παρέλαβαν τον άνδρα ο οποίος μεταφέρεται για εξετάσεις - και αυτή την ώρα, πλωτό σκάφος βρίσκεται στην σπηλιά που αποτέλεσε ουσιαστικά το καταφύγιο σωτηρίας των δύο ανθρώπων, για να παραλάβει τη γυναίκα και να την μεταφέρει ασφαλώς στη στεριά.

Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι συμμετέχοντες στην επιχείρηση διάσωσης, κάνουν λόγο για θαύμα, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή από χθες λόγω των ανέμων, και της επιτυχημένης προσπάθειας που κατέβαλε ο άνδρας για να βρεθεί από τη σπηλιά στην Μονή Κουδουμά.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Φωτιά στην Επίδαυρο: Μήνυμα από το “112” για εκκένωση χωριού

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τσιτσιπάς: Δύσκολη νίκη στην πρεμιέρα