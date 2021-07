Μαγνησία

Βόλος: Άγρια συμπλοκή έξω από μπαρ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραπέζια, καρέκλες και σκαμπό χρησιμοποιήθηκαν ως… πολεμοφόδια.

Σκηνές “φαρ ουέστ” διαδραματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Παλαιά του Βόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παρέες σε γειτονικά μπαράκια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, διαπληκτίστηκαν σε σημείο που κάποιος από τη μία παρέα έβγαλε μαχαίρι!

Τα “αίματα” άναψαν γρήγορα και τότε ξεκίνησε ένας κανονικός πόλεμος, με τους υπόλοιπους πελάτες να προσπαθούν να προστατευθούν, καθώς η μία παρέα πετούσε στην άλλη τραπέζια, σταντ, καρέκλες και σκαμπό…

Η ένταση εκτονώθηκε λίγα λεπτά αργότερα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων μέχρι που οι καβγατζήδες απομακρύνθηκαν αιμόφυρτοι, ενώ από τα “πυρά” τραυματίστηκαν ελαφριά κοπέλες που δεν συμμετείχαν στα επεισόδια και απολάμβαναν αμέριμνες το ποτό τους.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στα Αθίκια: Απανθρακώθηκε ιερέας που γυρνούσε από βάφτιση (βίντεο)

Λονδίνο: Πλημμύρες από την καλοκαιρινή καταιγίδα (βίντεο)

Παναθηναϊκός: Φιλική “σφαλιάρα” από την Αλκμάαρ