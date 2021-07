Ηράκλειο

Άγιος Νικόλαος: Συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης

Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά μετά από έλεγχο σε αυτοκίνητο.

Τρία άτομα συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της μεταφοράς, κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για έναν ημεδαπό και δύο αλλοδαπούς που συνελήφθησαν στη διάρκεια ελέγχου σε Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο ημεδαπός και επέβαιναν σε αυτό οι δύο αλλοδαποί.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στην κατοχή του ενός αλλοδαπού βρέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 76 γραμμαρίων, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, βρέθηκαν επιπλέον δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 412 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου.

