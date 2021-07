Καβάλα

Θάσος: τραυματίστηκε από το σκάφος του συζύγου της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας τραυμάτισε από κατά λάθος τη γυναίκα του με την προπέλα του σκάφους του.

Από προπέλα σκάφους που χειριζόταν ο 52χρονος σύζυγός της τραυματίστηκε 49χρονη γυναίκα στη Θάσο. Ο άντρας προσπάθησε να προσεγγίσει τη σύζυγο του, ενώ αυτή κολυμπούσε, αλλά κυματισμός παρέσυρε το σκάφος, με αποτέλεσμα η προπέλα του να τραυματίσει στο σώμα τη γυναίκα.

Η Λιμενική Αρχή Θάσου ενημερώθηκε για τραυματισμό της αλλοδαπής στη θαλάσσια περιοχή Παράδεισος Κοινύρων Θάσου. Η 49χρονη δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και στη συνέχεια για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Γιατί νοσούν οι εμβολιασμένοι

Κορονοϊός: Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κινσάσας

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τσιτσιπάς: Ήττα και αποκλεισμός