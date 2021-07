Ηράκλειο

Κρήτη: Εμβόλισε αυτοκίνητο και τους μαχαίρωσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Ηρακλείου.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00, χθες, με πρωταγωνιστή έναν 38χρονο, ο οποίος χτύπησε με το αυτοκίνητό του μία 26χρονη και αμέσως μετά επιτέθηκε με μαχαίρι στον 35χρονο συνοδό της. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου και ο 38χρονος συνελήφθη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η 26χρονη και ο 35χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα πληροφορίες, τα τρία άτομα γνωρίζονταν μεταξύ τους, οπότε εξετάζεται το ενδεχόμενο πιθανών διαφορών.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους στον ΑΝΤ1: Μειωμένα τα νούμερα των εμβολιασμών (βίντεο)

Αλάσκα: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι

Μπακογιάννης: Ό,τι είναι στο Μεγάλο Περίπατο πάει σε γειτονιές της Αθήνας