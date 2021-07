Αχαΐα

Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

Εκκενώνεται η Ζήρεια, κλείνει η παλαιά εθνική οδός και η Ολυμπία. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή.



Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία, μετά από αναφορά για εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στη Ζήρια Αιγιάλειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις ενώ η φορά των ανέμων υπάρχει κίνδυνος να την κατευθύνει προς το χωριό, αναφέρει το patrastimes.gr

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ εκκενώνεται προληπτικά ο οικισμός Άνω Ζήρια.

Σύμφωνα με το thebest.gr, η φωτιά πλησιάζει τα πρώτα σπίτια στις Καμάρες ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέση Άγιος Νικόλαος υπάρχει ηλικιωμένη γυναίκα που έχει εγκλωβιστεί και γίνονται προσπάθειες να απομακρυνθεί από το σημείο. Επίσης, η αστυνομία κλείνει την παλαιά εθνική οδό και την Ολυμπία Οδό στο ύψος της Ζήριας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ζήρια του δήμου Αιγιαλείας Αχαΐας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

