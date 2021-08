Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο: Πύρινη κόλαση στο νησί

Ολονύχτια θα είναι η μάχη των επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκονται μέχρι αυτή την ώρα οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που έχει ξεκινήσει από το μεσημέρι μεταξύ των χωριών Σορωνής και Θολού στη Ρόδο, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά το μεσημέρι της Κυριακής. Για προληπτικούς λόγους έχουν εκκενωθεί τα χωριά Ψίνθος και Μαριτσά προς τα οποία κατευθύνεται η φωτιά, ενώ νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν την φωτιά και να μη εισέλθει στην κοιλάδα των Πεταλουδών. Στις 23:30 το βράδυ έλαβαν μήνυμα από το 112 και οι κάτοικοι στις Καλυθιές, με την οδηγία να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Aν βρίσκεστε στη #Μαριτσά ή στις #Καλυθιές #Ρόδου παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2021

Σύμφωνα πάντως με τις αρχικές εκτιμήσεις έχουν σημειωθεί εκτεταμένες καταστροφές.

Στην περιοχή της πυρκαγιάς παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, ενώ μέχρι που έπεσε το σκοτάδι επιχειρούσαν και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Στο νησί μεταβαίνουν ενισχύσεις από τη Σάμο, ενώ με πλοίο της γραμμής μεταβαίνουν και πεζοπόρα τμήματα από τον Πειραιά.

Σε δηλώσεις που έκανε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Ρόδου, Δημήτρης Καμπουράκης, αναφέρθηκε σε πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο.

Εξαιτίας της φωτιάς όλο σχεδόν το νησί έμεινε χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν στην υδροδότηση και στην κινητή τηλεφωνία.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν «πυρετωδώς οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στα νησιά της Ρόδου και της Χάλκης», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Εξαιτίας της πυρκαγιάς που σημειώθηκε νωρίτερα στο νησί, οι ρίψεις από αέρος για την κατάσβεση της, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο Δίκτυο Υψηλής Τάσης και να τεθούν εκτός αρχικά ο ΘΗΣ Ν. Ρόδου και στη συνέχεια και ο ΑΗΣ Σορωνής, με συνέπεια τη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης του συμπλέγματος Ρόδου-Χάλκης.

Πριν από περίπου μια ώρα (δηλαδή στις 22:00) ξεκίνησε η σταδιακή επανηλεκτροδότηση των καταναλωτών στην πόλη της Ρόδου και όλο το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ σε στενή συνεργασία με τη ΔΕΗ και σε συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για την όσο το δυνατόν συντομότερη επανένταξη όλων των μονάδων», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

