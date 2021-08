Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Αναζωπύρωση και εκκένωση χωριών

Εντολή για εκκένωση του χωριού Κεχριές. Ακόμα δυο χωριά εκκενώθηκαν τα ξημερώματα στη βόρεια Εύβοια.



Στις 7:30 άρχισε η εκκένωση του χωριού Κεχριές του Δήμου Ελυμνίων-Μαντουδίου-Αγίας Άννας, καθώς η φωτιά που καίει από προχθές, Τρίτη 3 Αυγούστου, κινείται πλέον απειλητικά με ταχύτητα προς το χωριό. Η αστυνομία αποφάσισε να προχωρήσει στην απομάκρυνση των κατοίκων.

Ακόμη δύο χωριά εκκενώθηκαν τα ξημερώματα στη βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη. Πρόκειται για τους οικισμούς Αμέλαντες και Κεραμειά, που βρίσκονται βορειότερα από το μέτωπο του Δρυμώνα, του Οσίου Όσιο Δαυίδ και της ζώνης άμυνας στο χωριό Κουρκουλοί, όπου χθες δινόταν μάχη για να μην προχωρήσει η φωτιά προς το χωριό Σκεπαστή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η φωτιά βρισκόταν σε ύφεση, όμως από τις 3:00 εντάθηκαν οι άνεμοι και άρχισε πλέον να πλησιάζει τα σπίτια του χωριού Αμέλαντες. Από τα μεσάνυχτα, δε, οι πυροσβετικές δυνάμεις ενισχύθηκαν από άλλες που ήρθαν από το μέτωπο της Βαρυμπόμπης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, και σήμερα το πρωί τα εναέρια μέσα δυσκολεύονται να επιχειρήσουν πάνω από τις εστίες, καθώς η ορατότητα είναι περιορισμένη λόγων των πυκνών καπνών.

Επίσης, τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η ανακατανομή των δυνάμεων σε έμψυχο δυναμικό και σε μηχανήματα, όμως οι αναζωπυρώσεις ήταν συνεχείς τόσο στα χωριά όσο και στην παραλιακή ζώνη, κυρίως στα Χρόνια.

Όσον αφορά τις Ροβιές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αποτίμηση των ζημιών, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης κάνουν λόγο για περισσότερο από 150 καμένα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή.

