Φωτιά στη Μάνη: Πύρινη κόλαση, απειλούνται οικισμοί (εικόνες)

Δραματικές διαστάσεις παίρνει το πύρινο μέτωπο στην ανατολική Μάνη. Πάνω από 15 οικισμοί έχουν εκκενωθεί.

Ανεξέλεκτη μαίνεται η φωτιά στην Ανατολική Μάνη. Σύμφωνα με πληροφοριες, αυτή την ώρα εκκενώνονται το Γύθειο και το Μαυροβούνι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι συνολικά έχουν εκκενωθεί περίπου 15 οικισμοί.

Νωρίτερα, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, ανέφερε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση με τη φωτιά σε περιοχές του Δήμου της Ανατολικής Μάνης».

Σχετικά με την αντιμετώπιση της φωτιάς, ο Θεόδωρος Βερούτης είπε ότι «εκτός από τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η Περιφέρεια και ο Δήμος έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου».

Επίσης, είπε ότι «δημιουργήσαμε αντιπυρικές ζώνες στον κόμβο του Μαυροβουνίου και έχουμε καθαρίσει χωράφια».

