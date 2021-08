Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Ένα από τα πύρινα μέτωπα πέρασε στην Αρκαδία

Επιχειρούν τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.



Τρία εναέρια πυροσβεστικά μέσα επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας σε περιοχές των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Ηλείας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πύρινα μέτωπα.

Εκτός λοιπόν από τα δύο ελικόπτερα και το ένα αεροσκάφος, στις προαναφερόμενες περιοχές επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 310 πυροσβέστες με 105 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και την ομάδα συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ακόμη, στην περιοχή βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο, «Όλυμπος 1». Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

«Στην Αρκαδία πέρασε ένα από τα πύρινα μέτωπα που έκαιγε στην Ηλεία», ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος.

Όπως εξήγησε, «πρόκειται για το πύρινο μέτωπο που έκαιγε πυκνό δάσος στην περιοχή Νεμούτα, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο προχώρησε νότια και πέρασε στην περιοχή Λιβαδάκι, της γειτονικής Αρκαδίας». «Ένα άλλο μέτωπο», συνέχισε ο αντιπεριφερειάρχης, «βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ξηρόκαμπου, αφού πρώτα έγινε "διακλάδωση" της φωτιάς της Νεμούτας, με μία άλλη φωτιά, από την περιοχή της Μιράκας».

«Ως εκ τούτου», προσέθεσε, «οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν γύρω από τις περιοχές Ξηρόκαμπος, Βασιλάκι, Λούβρο και Άσπρα Σπίτια». Επίσης, είπε ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται μία ακόμη φωτιά στις περιοχές, Χελιδόνι, Κρυονέρι και Λάσδικας, όπου και εκεί επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις».

Σχετικά με τη φωτιά στην περιοχή Βαρβάσαινα, του δήμου Πύργου, ο Βασίλης Γιαννόπουλος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, αλλά θα δώσουν μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας».

