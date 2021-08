Δωδεκανήσα

Ρόδος: Μήνυμα από το 112 για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς

Επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους του νησιού από την ΓΓΠΠ. Σε ισχύ αυξημένα μέτρα επιφυλακής. Ανάλογα μέτρα σε Κω και Κάρπαθο.



Επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους του νησιού της Ρόδου για να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή επειδή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς στο νησί απέστειλε σήμερα το πρωί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η ειδοποίηση έγινε τηλεφωνικά με μήνυμα από το 112 ενώ ανάλογες ανακοινώσεις έχουν γίνει από χθες και από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στο νησί έχουν τεθεί σε ισχύ αυξημένα μέτρα επιφυλακής και επιτήρησης κυρίως στις δασικές περιοχές αφού σήμερα υπάρχει ακραίος κίνδυνος φωτιάς -κατηγορίας 5- σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυξημένη ετοιμότητα υπάρχει επίσης από όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Ρόδου. Επίσης στα νησιά Κω και Κάρπαθο αλλά και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου έχουν τεθεί σε ισχύ ανάλογα μέτρα.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αποφύγετε ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ?? στην ύπαιθρο



!? Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη #Ρόδο — 112 Greece (@112Greece) August 7, 2021

Ήδη από νωρίς το πρωί στο νησί επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Πυροσβέστες και εθελοντές βρίσκονται επί ποδός, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ενώ ειδικά στις επικίνδυνες περιοχές εκτελούνται και περιπολίες σε μόνιμη βάση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

