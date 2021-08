Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα το Σάββατο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για τους κατοίκους χωριών που περικυκλώνονται από τις φλόγες. Εντολές εκκένωσης για αρκετούς οικισμούς. Πυροσβέστες κινδύνευσαν να εγκλωβιστούν από την φωτιά.

Ένα μέτωπο πυρκαγιάς που δημιουργήθηκε από αναζωπύρωση στο ενδιάμεσο της απόστασης από τη Μηλιά έως τον Κρυονερίτη, έχει αποκτήσει δυναμική που ξεπερνά ακόμα και τα δύο χιλιόμετρα και κινείται κυκλωτικά και προς το χωριό Μηλιά.

Ένα άλλο τμήμα από του μετώπου πηγαίνει κατευθείαν προς το χωριό Μονοκαρυά το οποίο έχει εκκενωθεί από χθες, αλλά και πάλι έχουν φτάσει εκεί οι αστυνομικοί για να απομακρύνουν και τους κατοίκους που δεν είχαν απομακρυνθεί. Παράλληλα ετοιμάζουν εκκενώσεις και για άλλα χωριά στην ευρύτερη περιοχή πριν την Ιστιαία.

Από την πλευρά του Αιγαίου, πλέον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα Βασιλικά και το Ψαροπούλι, καθώς τα μέτωπα της φωτιάς είναι ανεξέλεγκτα, ξεπερνούν όλες τις γραμμές άμυνας, ακόμη και τις αντιπυρικές ζώνες που δημιουργήθηκαν.

Δύσκολες είναι οι στιγμές στα χωριά Σήμια, Κρυονερίτης, Μηλιά και Αγδίνες στην Εύβοια, που δοκιμάζονται το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ νωρίτερα στην Εύβοια τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Οι φλόγες απείλησαν να κυκλώσουν όχι μόνο τα χωριά αλλά και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ήταν μέσα σε αυτά και πρόλαβαν να φύγουν όταν δόθηκε εντολή να υποχωρήσουν για να μην εγκλωβιστούν.

Στον Κρυονερίτη οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που παρέμεινε στο χωριό, παρά την εκκένωση που είχε διαταχθεί από χθες. Οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση και οι δύο ηλικιωμένοι οδηγούνται σε ασφαλές σημείο.

(Πηγή βίντεο: facebook/ Ισταία Αιδηψός Live)

Στο χωριό Μηλιές οι πυροσβέστες και οι εθελοντές που βρίσκονται εκεί μόλις πρόλαβαν να ανασυνταχθούν όταν το χωριό το κύκλωσε η φωτιά.

Μέσα στο χωριό εκτός από πυροσβέστες είναι και κάτοικοι που δεν θέλουν να το εγκαταλείψουν αν και ζητήθηκε η εκκένωσή του πριν από δύο μέρες και η αστυνομία προσπαθεί να τους πείσει και να απομακρυνθούν.

Λίγο μετά τις 16:00 δόθηκε νέα εντολή εκκένωσης των Μηλιών, μέσω του 112:

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στις #Μηλιές #Ευβοίας, εκκενώστε τώρα προς #Ιστιαία



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας pic.twitter.com/Z0WNT1UJvU

— 112 Greece (@112Greece) August 7, 2021

Ανάλογη εντολή εκκένωσης δόθηκε λίγο αργότερα για ακόμη δύο οικισμούς Γαλατάδες και Καματριάδες:

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στους #Γαλατσάδες ή #Καματριάδες #Ευβοίας, εκκενώστε τώρα προς #Ιστιαία



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας — 112 Greece (@112Greece) August 7, 2021

Στο χωριό Αγδίνες πυροσβέστες και χωματουργικά μηχανήματα δίνουν μάχη για να προστατέψουν το χωριό αλλά η μάχη είναι αμφίρροπη.

Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξή της αφού ο ισχυροί άνεμοι στρέφουν τα πολλαπλά μέτωπα της φωτιάς πάνω τους, από πάρα πολλές πλευρές.

Στη Σήμια οι φωτιές κύκλωσαν όχι μόνο το χωριό, αλλά και τα πυροσβεστικά οχήματα που πήγαν να το σώσουν.

Η φωτιά ξαφνικά τους έκοψε τη μοναδική δίοδο όταν προσπάθησαν να υποχωρήσουν. Παρέμειναν εκεί για αρκετή ώρα μέχρις ότου τα εναέρια μέσα, πρώτα ένα ρώσικο Β 200 και στη συνέχεια ένα ελικόπτερο, με πάρα πολλές ρίψεις μέσα στους καπνούς έσβησαν τη φωτιά.

Την ίδια στιγμή, από την άλλη πλευρά, στο Μετόχι και το Σπαθάρι φούντωσαν και πάλι τα μέτωπα γύρω από κατοικημένες περιοχές, ενώ αναζωπυρώσεις είχαμε και κοντά στο χωριό Μουρτιά από το οποίο έχει περάσει πάρα πολλές φορές η φωτιά.

Σε όλα σχεδόν τα μέτωπα η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει τις επόμενες ώρες.

Γλυρω στις 16:30 δόθηκε εντολή εκκένωσης των οικισμών της Μονοκαρυάς και της Κάτω Μονοκαρύας, με τους κατοίκους να καθοδηγούνται να βρουν διέξοδο προς την Ισιταία.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη #Μονοκαρυά ή #Κάτω_Μονοκαρυά #Ευβοίας εκκενώστε τώρα προς #Ιστιαία



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας — 112 Greece (@112Greece) August 7, 2021

(Πηγή βίντεο: facebook/iwannis.kontzias)

Η φωτιά στην Ιστιαία όπως φαίνεται απο το Πήλιο:

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Κρυονέρι: Δίωξη για εμπρησμό σε βάρος 43χρονου

Ρέθυμνο - Πτώμα σε βαρέλι: ταυτοποιήθηκε η σορός

Ανδρεάκος: η φωτιά στην Μάνη θα σβήσει... μόνη της - Τα γαλόνια είναι για τα γραφεία