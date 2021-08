Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: ο Βουτάς “κυκλώθηκε” από τις φλόγες

Οι πύρινες γλώσσες πολιόρκησαν το χωριό, σημαίνοντας συναγερμό σε κατοίκους και δυνάμεις πυρόσβεσης.

Εφιαλτικές ώρες βιώνουν κάτοικοι και δυνάμεις πυρόσβεσης στον Βουτά της Εύβοιας, η οποία δοκιμάζεται σε πολλά σημεία της απο τις φλόγες.

Το απόγευμα του Σαββάτου ο Βουτάς κυκλώθηκε από τις φλόγες, που απειλούσαν να αποκόψουν την ευχέρεια μετακίνησης μέσω του δρόμου διαφυγής από το χωριό.

Η φωτιά, βοηθούμενη και από τους ανέμους στην περιοχή, που έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και «έτρεχε» στις πλαγιές πάνω από το χωριό, στο οποίο βρίσκονταν πυροσβέστες και κάτοικοι που δεν το εγκατέλειψαν, θέλοντας να δώσουν μάχη για την διάσωση των σπιτιών.

Γύρω στις 19:00 το μέτωπο και το θερμικό φορτίο ανάγκασαν όσους βρίσκονταν στο χωριό, μεταξύ τους η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Πωλίνα Κολοκοτρώνη και το τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΝΤ1, να αναζητήσουν διαφυγή από τον οικισμό, προκειμένου να μην κλειστούν από την φωτιά.





Ένα άλλο μέτωπο που έκαιγε μέχρι νωρίτερα είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο, δίνοντας μικρή ανακούφιση, χάρη και στις απανωτές ρίψεις νερού από πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα που επιχειρούν στην περιοχή.

Ωστόσο, λόγω των ανέμων, της έντασης της φωτιάς και της άφθονης καύσιμης ύλης, η φωτιά κινήθηκε γρήγορα προς το χωριό και τον μικρότερο οικισμό δίπλα στον Βουτά, με μικρές εστίες και "καντηλάκια" να καίνε από αυλή σε αυλή και τους κατοίκους του χωριού και εθελοντές, μαζί με λιγοστούς πυροσβέστες να δίνουν μάχη απο αυλή σε αυλή για σβήσουν τις φλόγες.





