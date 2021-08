Αρκαδία

Φωτιά στη Γορτυνία: Νέα αναζοπύρωση και εντολή εκκένωσης

Συνεχίζονται οι αναζοπυρώσεις στην Αρκαδία."Μάχη" να μην φτάσει στον Μαίναλο. Στην περιοχή επιχειρεί και το θηριώδες ρωσικό αεροσκάφος Ilyushin Il-76. Δειτε βίντεο.

Αναζωπυρώσεις της φωτιάς στην Γορτυνία και συγκεκριμένα γύρω από τις περιοχές, Φαναράκι, Καλλιάνι και Καστράκι, αντιμετωπίζουν οι ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, που επιχειρούν στην περιοχή ώστε να μην επεκταθούν και απειλήσουν κατοικημένες περιοχές.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι δόθηκε εντολή εκκένωσης για το χωριό Καλλιάνι, στον δήμο Τροπαίων, καθώς η φωτά πλησιάζει απειλητικά προς αυτό. Μάλιστα, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες, προειδοποιώντας τους κατοίκους για τον κίνδυνο.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος, «έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, αναμένεται να φθάσουν μέχρι τα 5 μποφόρ, και αυτό δεν είναι καλό».

Παράλληλα, μηχανήματα έργου έχουν δημιουργήσει και συνεχίζουν να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, προκειμένου να μην πλησιάσει η φωτιά στο όρος Μαίναλο.

Επίσης, ο Χρήστος Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι «αρκετοί κάτοικοι των οικισμών, που έχουν εκκενωθεί προληπτικά, έχουν επιστρέψει στις περιοχές τους και βοηθούν στο έργο της πυρόσβεσης, τόσο στις κατοικημένες περιοχές, όσο και κοντά στο οδικό δίκτυο, ώστε να μην πλησιάσει η φωτιά».

Όσον αφορά στους κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί από τους οικισμούς, ο αντιπεριφερειάρχης είπε ότι «φιλοξενούνται με μέριμνα του δήμου Γορτυνίας σε ξενώνες και στην περιοχή Τρόπαια».

Ακόμη, όπως πρόσθεσε «η περιφέρεια είναι σε συνεννόηση με τον δήμο της Τρίπολης, ώστε, αν χρειαστεί, να φιλοξενηθούν στην πόλη».

Επίσης, είπε ότι «παραμένουν τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση», συμπληρώνοντας ότι «είναι αναγκαίο να υπάρξει μέριμνα για ζωοτροφές, αφού στην περιοχή υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες».

Στη μάχη και το ρωσικό μεγαθήριο Ilyushin Il-76

Στη μεγάλη φωτιά στα όρια Ηλείας με την Αρκαδία επιχειρεί το ένα από τα δύο θηριώδη Ilyushin Il-76 που έστειλε ως βοήθεια η Ρωσία στη χώρα μας.

Βίντεο από την επιχείρηση του ρωσικού πυροσβεστικού αεροσκάφους δημοσιεύει το Nafpaktianews

Τρεις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με μικροεγκαύματα δικομίστηκαν σε δομές υγείας της Αρκαδίας. Ειδικότερα, δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα διακομίστηκαν από το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής στη Δάφνη Αρκαδίας στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας. Σημειώνεται, ότι γιατρός του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας βρίσκεται από χθες το απόγευμα στο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής στη Δάφνη Αρκαδίας για να βοηθήσει, εάν παραστεί ανάγκη, τους πυροσβέστες που επιχειρούν στην περιοχή.

Επίσης, ένας πυροσβέστης προσήλθε χθες το βράδυ στο Κέντρο Υγείας Τροπαίων με μικροεγκαύματα. Κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα έργου βρίσκονται κοντά στα διοικητικά όρια Ηλείας-Αρκαδίας

Πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα έργου εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα διοικητικά όρια Ηλείας-Αρκαδίας, ώστε να μην περάσει σε περιοχές της Ηλείας, συγκεκριμένα σε περιοχές του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, η πυρκαγιά που καίει στη Γορτυνία.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας επιχειρούν συνεχώς, ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις που μπορεί να εκδηλωθούν, ιδιαίτερα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

