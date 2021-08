Αχαΐα

Φωτιά στη Αχαϊα, ξέσπασε μέσα σε χωριό

Πνίγηκε από τους καπνούς η Άρλα. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε φωτιά μέσα στο χωριό Άρλα της Αχαΐας.

Άμεση ήταν η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 οχήματα που ρίχτηκαν στην μάχη για την φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά σε σχολείο.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δυμαίων Θανάσης Πουλίδας μιλώντας στο pelop.gr από το σημείο της πυρκαγιάς επισημαίνει: «Η φωτιά βρίσκεται στην άκρη του χωριού όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και αμπέλια. Αυτή την στιγμή η κατάσταση δείχνει να είναι ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση αν είναι από εμπρησμό ή κάποια άλλη αιτία. Υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα του δήμου οι οποίοι συνδράμουν στο 100% των δυνατοτήτων. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής του δήμου και κατ επέκταση της αστυνομίας ήταν άμεση με αρκετά οχήματα».

