Φωτιά στην Σιθωνία (βίντεο)

Αμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Νέα φωτιά καίει σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή του Παρθενώνα Νέου Μαρμαρά, στο δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Στο σημείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

