Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στο Μίστρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μόλις λίγες μέρες μετά τον πύρινο εφιάλτη στην Εύβοια, νέα φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 την Παρασκευή αυτή τη φορά στην περιοχή του Μίστρου στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει δασική έκταση στην Άγια Παρασκευή.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ενώ στην περιοχή καταφτάνουν και εναέρια μέσα.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ενισχυμένοι. Στο σημείο επιχειρούν εθελοντές και υδροφόρες του δήμου Διρφύων Μεσσαπίων παρουσία του δήμαρχου Γιώργου Ψαθά και του αντιδήμαρχου Μπάμπη Τσώκου.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ – Μεξικό: εκατοντάδες χιλιάδες συλλήψεις μεταναστών στα σύνορα τον Ιούλιο

ΠΑΟΚ - Europa Conference League: η αντίπαλος του στα play off

Καιρός: βοριάδες, μπόρες και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή