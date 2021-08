Ηράκλειο

Κρήτη: παιδί παρασύρθηκε από τα κύματα – ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Μετά από προσπάθεια διασωστών του ΕΚΑΒ, ο σφυγμός του επανήλθε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ένα 10χρονο παιδί παρασύρθηκε από τα κύματα σε παραλία των Γουρνών με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι όταν μία οικογένεια που κάνει διακοπές στο νησί πήγε να κολυμπήσει παρά τους δυνατούς ανέμους και τα κύματα.

Δυστυχώς, το 10χρονο παιδί παρασύρθηκε από τα κύματα με τον πατέρα του να το αντιλαμβάνεται και να πέφτει στη θάλασσα για να το σώσει.

Με τη βοήθεια και άλλων λουόμενων το παιδί βγήκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τελικά κατάφεραν να επαναφέρουν τον σφιγμό του παιδιού. Αμέσως το μετέφεραν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για τις περαιτέρω εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο πατέρας του παιδιού μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο καθώς στην προσπάθειά του να σώσει το παιδί χτύπησε σε βράχια με αποτέλεσμα να έχει εκδορές στο σώμα του.

Πηγή: cretapost.gr





