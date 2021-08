Εύβοια

Δεκαπενταύγουστος - Λίμνη Ευβοίας: γιορτή με ελπίδα για μια νέα αρχή (εικόνες)

Ευχαριστίες και ικεσίες προς την Παναγία από τους κατοίκους, που παλεύουν για νέο ξεκίνημα, μετά τις καταστροφικές φωτιές.

Στη Λίμνη Ευβοίας μετά τη μεγάλη καταστροφή από τη φωτιά γιόρτασαν με ευλάβεια την Κοίμηση της Θεοτόκου

Με πίστη και ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα μετά την τεράστια ζημιά οι πολίτες γιόρτασαν τον Δεκαπενταύγουστο με όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

Οι κάτοικοι παλεύουν για μια νέα αρχή με στήριξη από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

