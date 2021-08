Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με ασθενοφόρο

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του ασθενή. Τραυματίστηκαν, επίσης, ο οδηγός και ο συνοδηγός.

(φωτογραφία αρχείου)

Ιδιωτικό ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και ο συνοδηγός, αλλά και ο ασθενής που μετέφερε.

Μάλιστα, ο ασθενής απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς χρειάστηκε να γίνει χρήση διασωστικής σειράς για να ανοίξει η πίσω πόρτα του οχήματος.

Οι τραυματίες του τροχαίου διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

