Ζάκυνθος

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Στη φυλακή εμπρηστής, χωρίς δικαίωμα έφεσης

Ένοχος κρίθηκε ο κατηγορούμενος για την πρόκληση φωτιάς στο νησί. Ποια ποινή του επιβλήθηκε από το δικαστήριο.

Ποινή φυλάκισης 4 ετών, χωρίς αναστολή και χωρίς δικαίωμα έφεσης, επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ζακύνθου, σε κατηγορούμενο για εμπρησμό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Ζακυνθινός προκάλεσε φωτιά σε οικόπεδο στην περιοχή του Παντοκράτορα, με αποτέλεσμα να καούν πάνω από 2 στρέμματα γης, χαμηλής βλάστησης.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν την φωτιά να φτάσει σε γειτονικές ιδιοκτησίες.

Ο εμπρηστής οδηγήθηκε το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού.

