Μαγνησία

Έγκλημα στο Βόλο: τον σκότωσαν με σφυριές και μαχαιριές

Οι δράστες έβγαλαν στην αυλή το πτώμα του και άρχισαν να καθαρίζουν το σπίτι από τα αίματα.

Άγριο έγκλημα συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες την κοινωνία του Βόλου.

Θύμα είναι ένας 47χρονος, ο οποίος βρέθηκε άγρια δολοφονημένος στην οδό Ιωλκού, στη συμβολή με τον περιφερειακό.

Το έγκλημα αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα υπάρχουν πληροφορίες ότι έκανε χρήση αλλά και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 47χρονος, μαζί με έναν φίλο του, επισκέφθηκαν φιλικό τους σπίτι, στο οποίο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα. Εκεί, μετά από συμπλοκή, ο 47χρονος δέχθηκε δολοφονικές σφυριές στο κεφάλι καθώς και μαχαιριές, ενώ οι δράστες έβγαλαν στην αυλή το πτώμα και άρχισαν να καθαρίζουν το σπίτι από τα αίματα.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το κάλεσαν οι ίδιοι οι δράστες, που συνελήφθησαν και ανακρίνονται.

Πηγή: magnesianews.gr

